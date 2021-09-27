الشرطة العراقية تعلن تحرير مختطف شرقي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قيادة الشرطة في بيان، إن مركز شرطة القدس في شرق بغداد نجح بالتعاون مع فرقة 11 في تحرير مختطف في منطقة الطالبية.

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وعثرت الشرطة على أسلحة ورمانات يدوية في المكان الذي تمت فيه عملية تحرير المختطف، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وذكر البيان أن عملية البحث جارية من أجل إلقاء القبض على الخاطفين بعد أن عثر على أوراقهم الثبوتية في المكان.

كانت قوات من الجيش العراقي، شرعت أمس الأحد، في عملية نوعية لتجفيف منابع الإرهاب واعتقال المطلوبين وتطهير الأرض في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، بأن قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذية له.

وكشفت الخلية، أن العملية تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية.

ونفذت القوات الأمنية العراقية، الأحد الماضي، 19 سبتمبر/أيلول، عملية نوعية أيضًا في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، ونفذتها بعنوان "ثأرا للشهداء الأبطال".