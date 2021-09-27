شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة جماعية بحريملاء.. تحرك عاجل من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثمانية أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء. وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على 8 مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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