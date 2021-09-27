شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

نشارط في الرياح السطحية

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

توقعات الحصيني

من جانبه قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني : ” في فصل الخريف لهذا العام، في يوم الإثنين 1443/2/20هـ ويوافق 27 سبتمبر ، سيتساوى طول فترتي الليل والنهار في المملكة ودول الخليج العربي وحصة كل من الليل والنهار (12) ساعة، ثم يبدأ طول الليل يأخذ بالزيادة على حساب النهار.”

وأضاف : ” الوسم، هو أفضل وقت لسقوط الأمطار سيكون في 1443/3/10هـ وأيامه أيامه 52 يومًا”.

درجات الحرارة