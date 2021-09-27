حصيلة فيروس كورونا المستجد بالعالم اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفاعاً في جميع أنحاء دول العالم، على مستوى الإصابات والوفيات.



كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 232 مليوناً و602 ألف و292 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و761 ألفاً و948 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 209 ملايين و239 ألفاً و576 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجّلت بريطانيا 32,417 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,664,230، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136,168.

سجّلت الجزائر 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 115 مريضاً و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، في انخفاض على مستوى الإصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 202722، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 138852، والوفيات 5777.

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 44 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقارنة مع 50 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3099 من 3525 .

وسجلت إيطاليا 130697 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير/شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما رصدت إيطاليا 4.66 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.

سجلت وزارة الصحة المصرية 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة وذلك ارتفاعاً من 667 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة".