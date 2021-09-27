شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الغذاء الغني بالبوتاسيوم قادر على تخفيف ضغط الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفاع ضغط الدم من أمراض العصر المنتشرة، وله أعراض متعددة تظهر على المريض.. تعرفوا على أعراض وأسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه



تتزايد نسبة الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع بالتزامن مع الظروف الحياتية الصعبة، حيث يعد القلق والتوتر من أبرز أسباب الإصابة بضغط الدم المرتفع، والذي يتسبب في الإضرار بصحة القلب إلى جانب ظهور أعراض ضغط الدم المرتفع على الإنسان بشكل ملحوظ، ومن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بضغط الدم المرتفع الرجال فوق عمر الثلاثين، وأيضا من هم لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع، كما أنه من الممكن أن تتعرض له النساء خلال فترة الحمل.. لنتعرف فيما يلي على أعراض وأسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الدوخة وفقدان الوعي.

الصداع المستمر والشديد.

الشعور بالرغبة بالتقيؤ والغثيان، وهذا لتأثير ضغط الدم المرتفع على المعدة.

الشعور بالتوتر الشديد والقلق والتفكير لفترات طويلة.

التعرض إلى الإصابة بطنين الأذن على فترات متقطعة.

الإصابة بنزيف الأنف بشكل متكرر.

عدم القدرة على التحكم في عضلات الجسم، ما يعرض المريض إلى الرعشة.

تسارع ضربات القلب؛ وهذا لوجود خلل في الانقباض والانبساط للقلب.

عدم القدرة على التنفس بالشكل الطبيعي.

الإصابة بالالتهابات في المسالك البولية نتيجة زيادة نسبة الأملاح في البول الناتج عن إرتفاع ضغط الدم.

الإصابة ببعض التورمات التي تصيب الأطراف، خاصة القدمان.

ضعف الرؤية لتأثير ضغط الدم المرتفع على شبكية العين والعصب البصري.

الشعور بالخمول طوال اليوم والإرهاق والتعب الشديدين.

الإصابة بضغط الدم المرتفع الحاد قد يعرض المريض إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

مضاعفات ضغط الدم المرتفع:

عند الإصابة بضغط الدم المرتفع الحاد قد يتعرض المريض إلى الإصابة بالأمراض القلبية، ومنها تضخم عضلة القلب.

حدوث ذبحة صدرية أو جلطة قلبية، وهذا نتيجة فشل القلب في أداء وظائفه بكفاءة.

الإصابة بالتصلب في الشرايين.

الزيادة الشديدة في نسبة ضغط الدم تؤثر على صحة الكلى، والتي ينتج عنها أمراض الكلى ومنها الفشل الكلوى وتلف الكليتين.

التعرض إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والنزيف الدماغي، وهذا بسبب التصلب الذي يصيب الشرايين المغذية للدماغ ومنع تدفق الدم إلى الدماغ بالشكل الطبيعي.

التأثير على الأعصاب وإلحاق الضرر بها ومنها التأثير على العصب البصري وقد يؤدي إلى فقدان البصر.

ارتفاع ضغط الدم يضاعف احتمالات الإصابة بـألزهايمر.

أسباب ارتفاع ضغط الدم:

وجود تاريخ عائلي مرضي للإصابة بضغط الدم المرتفع.

تناول كميات كبيرة من ملح الطعام.

الإصابة بالسمنة تعد أهم أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

التوتر والقلق الزائد والذي يعتبر أيضا أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم المؤقت.

تناول بعض أنواع من الأدوية التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم ومنها حبوب منع الحمل.

الإصابة ببعض الأمراض مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية، والذي قد يتسبب في الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وجود عيوب خلقية في عضلة القلب مما يؤثر بشكل كبير على وظائف القلب ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

حدوث بعض الأورام في الغدة الكظرية، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع ضغط الدم.

التدخين يؤثر على معدل ضغط الدم بشكل كبير، وهذا نتيجة ترسب النيكوتين على الشرايين.

تناول كميات كبيرة من المنبهات مثل القهوة والشاي.

الإدمان على المخدرات وتناول الكحول يعد أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

التخلص من الوزن الزائد مهم جدا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

التقليل من تناول الأطعمة المالحة.

تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يساعد على إنقاص ضغط الدم المرتفع.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية.

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

الإقلاع عن التدخين.

من المهم التوجه إلى الطبيب عند الشعور بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حتى يتم وصف العلاج المناسب، وحتى لا تحدث مضاعفات للمرض.