خضروات لا تعرفها تحمي من ضغط الدم المرتفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

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الغذاء الغني بالبوتاسيوم قادر على تخفيف ضغط الدم والوقاية من أمراض أخرى



بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية "مرض ارتفاع ضغط الدم" من أكثر الأمراض المؤدية للوفاة في العالم، حيث كشفت دراسة لجامعة جنوب كاليفورنيا، عن أن النظام الغذائي يلعب دورا رئيسيا في خفض ضغط الدم.

وذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية نقلا عن الدراسة أن زيادة المواد الغنية بالبوتاسيوم تحمي من زيادة ضغط الدم وبالتالي الوقاية من السكري والسمنة وأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة أن البوتاسيوم موجود في الخضروات الورقية والبطاطس، خاصة دون نزع قشرتها.. وأضافت أن ثمرة البطاطس الواحدة بها ٥٣٥ ملليجراما من البوتاسيوم أي ما نسبته ١٥٪ من الكمية الموصى بتناولها يوميا.

وتضم قائمة المأكولات الأخري الغنية بالبوتاسيوم، الموز والفاصوليا والسبانخ والمشمش المجفف والأفوكادو والفطر.

وأضافت الدراسة أنه عندما تزداد نسبة البوتاسيوم في الجسم يتم إفراز المزيد من الملح والماء فتزداد كمية إفراز البوتاسيوم مجددا تماما مثل مدرات البول.