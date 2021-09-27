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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 231.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و955100.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 690168 43003472
الهند 446918 33652745
البرازيل 594200 21343304
المملكة المتحدة 136168 7664230
روسيا 412888 7420913
فرنسا 116449 6989613
تركيا 63131 7038251
إيران 119360 5533520
الأرجنتين 114849 5249840
كولومبيا 126102 4950253.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22110 1993767
36 - المغرب 14132 928571
41 - الأردن 10680 819783
44 - الإمارات 2090 734894
46 - تونس 24676 703059
49 - لبنان 8344 622235.