شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد الجيلاتين للبشرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

الجيلاتين من المكونات الطبيعية التي تستخدم للاهتمام بالبشرة، وتكون ضمن مكونات مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل.



والجيلاتين مادة هلامية مشتقة من الأنسجة الضامة وعظام وجلد الحيوانات، ويحتوي الجيلاتين على العديد من الفوائد المهمة للبشرة مما يساعد على تحسين صحتها.

فوائد الجيلاتين للبشرة:

- الجيلاتين يساعد على تعزيز الكولاجين بالبشرة مما يساعد على التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- يرطب البشرة بعمق للوقاية من جفافها، لأنه يحفز إفراز الكولاجين في طبقات الجلد مما يمنحها المرونة اللازمة.

- يعتبر الجيلاتين من المكونات الرائعة لمعالجة حب الشباب، لأنه يساعد على التخلص من الأتربة والزيوت الموجودة على البشرة، فضلا لدوره في التخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

- يساعد على التقشير الطبيعي للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، كما أنه يعالج الرؤوس السوداء.

- من الماسكات المميزةوالتي تعتبر جيدة للبشرة الدهنية، ويمكنك تحضيره من خلال مزج 2 ملعقة من الجيلاتين البودرة مع ربع كوب من الماء الساخن، ويتم التقليب حتى الذوبان.

- يضاف 3 ملاعق كبيرة من الكركم وملعقة من العسل، ويتم التقليب ويوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

- يتم فرد الخليط على البشرة باستثناء منطقة العين، ويترك لمدة ثلث ساعة ثم يتم إزالته من على البشرة وتغسل بالماء البارد.

ماسك الجيلاتين واللبن:

- للحصول على بشرة ناعمة يمكنك خلط ملعقة من الجيلاتين مع ملعقتين من اللبن ويتم تقليبهم.

- يسخن الخليط في الميكرويف لمدة 15 ثانية، ويتم تطبيقه على البشرة النظيفة مع تجنب منطقة العين.

- يترك لمدة ربع ساعة على البشرة ويتم إزالته حين يجف وتشطف البشرة بالماء الفاتر.

ماسك الجيلاتين والفحم:

- من الماسكات المميزة التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، ويمكنك تحضيرها من خلال خلط ملعقتين من الجيلاتين البودرة مع 3 ملاعق كبيرة من اللبن و3 ملاعق كبيرة من الفحم البودرة.

- تقلب المكونات ويتم تدفئتها في الميكروويف لمدة 10 ثواني، ويتم فرد الخليط على البشرة أو على أماكن الرؤوس السوداء.

- تترك لمدة نصف ساعة أو حتى تجف على البشرة، ويزال الماسك وتغسل البشرة بالماء الفاتر.