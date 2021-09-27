نقص فيتامين "د" يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أن نقص فيتامين (د) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.



نشرت الدراسة في Molecular Nutrition Food Research، جرى التحقيق في نقص فيتامين (د) لدى الفئران ما تسبب في ضعف القلب بسبب مقاومة الأنسولين في عضلة القلب.

ونظرت الدراسة في العلاقة بين السبب والنتيجة بين نقص فيتامين (د) وتشوهات القلب والأوعية الدموية.

وجرى تغذية ذكور الفئران بنظام غذائي طبيعي، أو نظام غذائي يفتقر إلى فيتامين (د) أو نظام غذائي عالي الدهون وعالي الفركتوز لمدة 20 أسبوعا.

ووجد أن نقص فيتامين (د) لدى الفئران، يحاكي النظام الغذائي الغني بالدهون والفركتوز مع متلازمة التمثيل الغذائي المستحثة وخلل في وظائف القلب، بحسب روسيا اليوم.

وخلصت الدراسة إلى أن نقص فيتامين (د) هو عامل خطر مستقل لفشل القلب، على الأقل جزئيا، من خلال تحفيز مقاومة الأنسولين في عضلة القلب".

وقالت جون هوبكنز إن عددا متزايدا من الدراسات يشير إلى نقص فيتامين (د) كعامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب الاحتقاني وأمراض الشرايين الطرفية (PAD) والسكتات الدماغية والحالات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأضافت: "فيتامين (د) يعمل كهرمون ينظم أكثر من 200 جين في جميع أنحاء الجسم. ونظرا لأن الناس يقضون وقتا أقل في الهواء الطلق، ويستخدمون المزيد من واقي الشمس عندما يكونون في الخارج، فهناك نقص عام بين جميع السكان".