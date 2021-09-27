شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات بسيطة للاستفادة من تطبيق الشيخ «صالح آل الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل – فريق التحرير:

نشر حساب الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السابق، مقطع فيديو عبر “تويتر”، يوضح بالتفصيل خطوات الاستفادة من تطبيق الشيخ.

ويمكن الاستفادة من تطبيق الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على أيقونة الحساب وتسجيل الدخول أو تسجيل الدخول كزائر.

– تظهر في القائمة اليمنى مجموعة من الخيارات التي يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها.

– الدخول على “الدورات” من خلال الضغط على أيقونة “الدورات” والتي تتيح الاستفادة من جميع الدورات العلمية للشيخ صالح آل الشيخ علما أن كل كتاب يمثل دورة كاملة.

– عند الضغط على أحد الدورات تظهر نبذة عنها مع خيار التسجيل، وعند الضغط على أيقونة التسجيل تنتقل الدورة إلى خانة الدورات المسجلة، وبالضغط على دورة في الخيارات المسجلة يكون الدخول في الدورة واستعراض الفصل بهذا الشكل.

– وعند الدخول إلى الفصل تظهر خيارات في الأعلى منها:

1- تشغيل التسجيل الصوتي.

2- تحميل التشغيل الصوتي.

3- تحميل الملفات بصيغة “وورد”.

3- تحميل الملفات بصيغة “بي دي إف”.

4- إضافة التشكيل أو إزالته.

5- كما يظهر المتن في الأعلى والشرح في الأسفل مع نفس الخيارات.