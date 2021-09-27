عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال ساعات.. جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف

الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365

ساعات قليلة متبقية عن إيقاف شركة جوجل لخدمات الخرائط ويوتيوب والـ جي ميل لعدد من المستخدمين.



ووفق صحيفة ذا صن البريطانية، توقف جوجل بداية من غد الإثنين 27 سبتمبر أيلول، تطبيقاتها الثلاثة عن ملايين من مستخدمي الهواتف في العالم وسيُجرى حظر المستخدمين.

وتضيف، الأجهزة المتأثرة تعمل بنظام "أندرويد 2.3" الذي تم إصداره قبل سنوات، وستفقد مزايا "جو جل" ما لم يتم تحديثها إن كان ذلك ممكنا، أو استبدالها إن لم يكن ممكنا.

وقال عملاق البحث، في بيان، "القرار جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا".

وأكد، الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين، وأحدث إصدارات نظام التشغيل هو Android 11.

وتعتزم شركة جوجل شراء مبنى إداري في حي مانهاتن بمدينة نيويورك مقابل 2.1 مليار دولار في إطار تحركها لتعزيز وجودها الفعلي بالمدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روته بورات المديرة المالية للشركة القول، إنها قررت تفعيل خيار شراء مبنى سان جونز تيرمنال بحي مانهاتن في إطار خطتها لاستثمار أكثر من 250 مليون دولار هذا العام في عقاراتها بمدينة نيويورك، حيث تستأجر جوجل هذا المبنى بالفعل.

ومؤخرا،ذاع صيت محرك بحث DuckDuckGo في الفترة الأخيرة بعد اهتمام المستخدمين المتزايد بخصوصيتهم أثناء تصفح الإنترنت.

وتروج منصة DuckDuckGo لنفسها بأنه البديل المثالي لمحرك بحث جوجل.