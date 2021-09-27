وزير الخارجية المصري: حديث إثيوبيا مراوغ ولا يبشر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الوزير في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، إلى أنه تم طرح رؤية مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية.

وأكد على إلى أن هناك تفهما دوليا بأهمية قضية سد النهضة لمصر، وتوقع الوزير تفعيل المسار التفاوضي على أساس ما صدر عن مجلس الأمن، تحت المسار الإفريقي، وتعزيزه بمشاركة المراقبين للتوصل إلى حل للأزمة.

وحول التصريحات الإثيوبية الأخيرة بأن أديس أبابا ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في الاستفادة من مصادرها المائية، قال الوزير إن هناك "مغالطات إثيوبية دائمة ولم تكن المفاوضات مرتبطة إلا بملء وتشغيل سد النهضة، حديث مراوغ ولا يتسم بالمصداقية في تناول القضايا ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".

وأمس أكدوزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن هناك محاولات لتسييس ملف سد النهضة الإثيوبي في المحافل الدولية.

وقال في كلمة ألقاها، في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المشروع يتعرض لتهديد"، مشددا على أنه "لن نتوقف عن مساعينا للاستفادة من مواردنا".

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