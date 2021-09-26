شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سرقة خروف بإحدى المناطق.. ماذا حدث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



انتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق محاولة لسرقة “خروف” من أمام منزل بإحدى مناطق المملكة، لم يتم تحديدها حتى وقت صياغة الخبر.

ويظهر الفيديو قيام شخصين بسرقة الخروف وإدخاله لسيارة “جيب” عن طريق خداع شخص يبدو أنه صاحب الخروف.

وعقب وضع الخروف بالسيارة وأثناء ذهاب صاحبه لقائد السيارة لتقاضي ثمن الخروف وإنهاء عملية الشراء، انطلق قائد المركبة ومرافقه بالسيارة بطريقة مفاجئة، حيث تعلق صاحب الخروف بجانب السيارة بعد انطلاقها للحظات قبل أن يسقط أرضاً بسبب السرعة، الأمر الذي عرض حياته للخطر، بحسب ما يظهره الفيديو.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بقوله :” أسأل الله تعالى أن يمكن رجال الأمن من القبض عليهم وأن يحكم عليهم بحد السرقة والتعزير 5 سنوات في السجن ياقوي ياعزيز”، وعلق آخر :” الله لا يوفقهم ولا يذوقهم العافية وينصره عليهم”.