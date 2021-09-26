شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة احتراق جيب الربع بشكل مفاجيء ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد تويتر، يظهر لحظة احتراق مركبة ” جيب ربع” بشكل مفاجئ، وذلك أثناء احتفال عدد من الشباب باليوم الوطني.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، لحظة توقف مركبة “جيب ربع” وسط طريق، حيث كان الشباب يحتفلون، ممسكين بأعلام المملكة.

وقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ من الأسفل، لكن تمكن الشباب من إخماده باستخدام طفايات الحريق، وسط تعالي الأصوات أثناء عملية الإطفاء.