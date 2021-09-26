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روسيا: إصابة 5 جنود سوريين بعد هجوم نفذه مسلحون شمال حلب

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، العميد البحري فاديم كوليت: في محافظة حلب قرب قرية باسيلحية، حاول مسلحون من مجموعات مسلحة غير شرعية عبور خط التماس مع القوات المسلحة السورية باتجاه تل رفعت من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية... ما أدى إلى حصول اشتباك أصيب على إثره خمسة جنود سوريين.

وأضاف أنه خلال محاولة الاختراق، أصيب ما لا يقل عن 10 مسلحين، مؤكدا تراجع المسلحين إلى مواقعهم الأصلية.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تود أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا والعراق بنفس الطريقة التي فعلت بها ذلك سابقًا في أفغانستان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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