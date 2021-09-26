شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: قرابة 22 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 21931087 شخصا حتى اليوم.