الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا من الأطباء المصريين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت النقابة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "600 شهيد من أطبائنا حتى الآن".

وفي يوليو/تموز 2020، أعلنت النقابة أن عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء وصل إلى 121، ليرتفع العدد في مايو/آيار 2021 إلى 500، قبل أن تعلن النقابة اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 600 طبيب مصري فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتشهد مصر حاليا، الموجة الرابعة من باء كورونا، وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 667 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة في مصر منذ تفشي كورونا إلى 300 ألف و945، من بينهم 17 ألفا و149 فارقوا الحياة.

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