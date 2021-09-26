أردوغان: تركيا تريد من الولايات المتحدة أن تغادر سوريا والعراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية: "بالطبع، إذا كان لدي خيار، فعندئذ أود أن يغادروا (يقصد الولايات المتحدة) سوريا والعراق بنفس الطريقة التي سحبوا بها القوات من أفغانستان".

وأضاف: إذا أردنا تحقيق الأهداف السلمية في العالم، فلا فائدة من البقاء في تلك البلدان، يمكننا أن نترك هذه الشعوب والحكومات، حتى تتخذ قراراتها بأنفسها.

وأكد أردوغان، في هذا السياق، على أن "تركيا موجودة في سوريا بهدف إعادة بناء البلاد". وقال:

في سوريا نبني 100 ألف وحدة سكنية، أشخاص وعائلات تشردوا وطردوا من وطنهم، نحن نبني لهم مساكن.

وفي نهاية المقابلة، أعرب أردوغان عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا والعراق وتركيا معًا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والعراق.

يذكر وأن دمشق طالبت أنقرة مرارا وتكرارا بإخراج قواتها من الأراضي السورية.