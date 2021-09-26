شكرا لقرائتكم خبر عن «السبيعي»: 4 خطوات لتغيير خلفية متصفح سفاري بنظام iOS15 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي، خطوات تغيير خلفية متصفح سفاري في نظام التشغيل الجديد بهواتف آيفونiOS15. وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن تغيير خلفية متصفح سفاريSafariفي نظام iOS15كالتالي: • افتحSafariواختر صفحة جديدة. • انزل لأسفل واختر تحرير. • تفعيل تبديل صورة الخلفية. • حدد خلفية من الخيارات المقترحة أو أضف خلفية جديدة من المعرض باستخدام الزر + في نظام iOS15 طريقة تغيير خلفية Safari :

▪️افتح Safari واختر صفحة جديدة

▪️انزل لأسفل واختر تحرير

▪️فعل تبديل صورة الخلفية وحدد خلفية من الخيارات المقترحة أو أضف خلفية جديدة من المعرض باستخدام الزر + pic.twitter.com/ujn3z71ubf — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 26, 2021

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