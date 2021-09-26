شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يكشف عن «ظواهر طبيعية» ستشهدها المملكة غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن مجموعة من الظواهر الطبيعية التي ستشهدها المملكة يوم غد الإثنين.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن غدًا الإثنين سيشهد تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، حيث سيكون شروق الشمس وغروبها في نفس الموعد.

وأشار إلى أن شروق الشمس سيكون من الجهة الشرقية تمامًا، فيما سيكون الغروب من الجهة الغربية تمامًا.

وقال إن الشمس ستشرق في تمام الساعة السادسة صباحًا، وستغرب في تمام الساعة السادسة مساءً، بحيث تكون حصة كل من الليل والنهار 12 ساعة.