أوبو تعتزم طرح أحدث هواتفها من سلسلة F وهو Oppo F19S

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة أوبو الصينية طرح أحدث هواتفها من سلسلة F وهو Oppo F19S كما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر وتسريبات.



وتقول التقارير إن الهاتف سيجري طرحه أولا في الهند قبل أن يمر على أسواق أخرى قد يكون من بينها السوق المصري.

والهاتف المرتقب يتميز ببطارية عملاقة، فضلا عن مواصفات تقنية ذات شعبية كبيرة مثل الشحن السريع ودقة الشاشة والمستشعرات.

يطرح الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وسيتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيأتي بخيار اللونين الأسود والذهبي.

ويضم الهاتف شاشة من نوع AMOLED، قياس 6.4 بوصة بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل.

وسيأتي الهاتف بتصميم مثقوب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، مع حواف سفلية بارزة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف OPPO F19s من أوبو، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف أوبو OPPO F19s بمعالج كوالكوم Snapdragon 662 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

والبطارية يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-Cتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

من المتوقع أن يأتي هاتف أوبو الذكي بسعر 270 دولارا (4200 جنيه مصري) على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي مع موعد إطلاق الهاتف في 27 سبتمبر/ أيلول.