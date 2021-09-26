لبنان يعلن تأجيل بدء العام الدراسي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرر تأجيل بدء العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك إفساحاً في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.

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ونص القرار على إنه "حرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث أنه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعدا لبدء التدريس فيها، وحيث أنّ عدم توافر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والأساتذة والتلامذة إلى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة".

وتابع القرار: بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 تصبح على الشكل التالي:

يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من الإثنين الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بدلاً من 27 سبتمبر/ أيلول،لجميع المراحل والحلقات.

وتناول القرار الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجياً بالتدريس، وفيها يمكن لمدير كل مدرسة/ ثانوية أن يحدّد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على أن يتمّ التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

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