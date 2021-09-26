اختفاء 6 فلسطينيين في تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 6 فلسطينيين اختفوا هذا الشهر حتى الآن، 4 في إسطنبول، وحالة في مدينة قونيا، وحالة أخرى على الحدود التركية اليونانية.

وأضافت أن السفارة الفلسطينية لدى تركيا شكلت خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم.

كما دعت السفارة كافة الفلسطينيين في تركيا إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية حسب القوانين المعمول بها في الدولة.

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