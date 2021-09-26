تطور لافت في السودان.. الجيش يسحب عناصره من مواقع استردتها "لجنة التفكيك"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة سودان تربيون الإخبارية، يأتي هذا الحدث فيما يبدو كرد فعل على تصريح عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان (الرئيس المناوب للجنة التفكيك) الذي قال فيه إن "الجيش ليس وصيا على البلاد".

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة إن البرهان القائد العام للجيش السوداني "سحب العناصر العسكرية التي كانت تحمي مواقع استردتها لجنة التفكيك بإشارة فورية منه".

فيما لا تزال عناصر الشرطة تحمي مقر اللجنة في الخرطوم، باعتبارها جهازا مدنيا يخضع لسلطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، قالت لجنة التفكيك في منشور بحسابها عبر فيسبوك بعنوان "نداء عاجل": "في خطوة غريبة صدرت تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب واخلائها فوراً".

وأضافت: "عليه ندعو كل الثوار للتوجه فوراً إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات".

وكانت اللجنة قد استردت المئات من المصانع والشركات والمزارع من أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، إلا أنها لم تسلم بعد إلى الشركة القابضة المكلفة بإدراتها.

وأمس الأول (الجمعة) قال محمد الفكي سليمان إن "الجيش ليس وصيا على البلاد وإنما الوصي عليها هو الشعب السوداني".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، جدد البرهان الحديث عن وصاية الجيش على السودان وقال خلال افتتاح قسم جديد بمستشفى القلب التابعة للجيش: "الجيش وصي على البلاد وأي شخص يقول غير ذلك ليأتي بجهة أخرى تحمي البلاد. الجيش وصي على البلاد وهو الحارس والأمين"، بحسب إعلام سوداني.