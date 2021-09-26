الفلسطينيون يشيعون خمسة شبان قضوا بعملية خاصة للجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

دبي - محمود عبدالرازق - أهالي بلدة برقين والقرى المحيطة شيعوا جثمان الشاب صبح من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين نحو البلدة.

قالت والدة أسامة في حديث لـ"سبوتنيك": إن "اليوم يوافق يوم ميلاد ولدها أسامة وهو بالفعل قد ولد من جديد وقبل يوم دعاني لالتقاط صورة تذكارية ولكني لم أعرف أنها صورة الوداع، وبدلا من إتمام زفافه المقبل بعد شهر أودعه اليوم كعريس".

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطينيون يشيعون خمسة شبان قضوا في عملية خاصة للجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

وفي بلدة بيت عنان قتل ثلاثة فلسطينيين في أحد الكهوف المحيطة بالبلدة بعد اشتباك بالسلاح مع الجيش الإسرائيلي، وهم أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدو، شمال غربي القدس.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطينيون يشيعون خمسة شبان قضوا في عملية خاصة للجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" حضر عدنان لـ"سبوتنيك": إن "العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجر الأحد لن تمر دون عقاب، وسيذوق الجيش الإسرائيلي نفس الكأس الذي أذاقه للفلسطينيين"، داعيا كل الفصائل الفلسطينية "أن تتوحد للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وجيشها".

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطينيون يشيعون خمسة شبان قضوا في عملية خاصة للجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قالت: إن 3 من الفلسطينيين الذين قتلوا في بيت عنان شمال غربي القدس، من عناصرها بينهم قائد ميداني وتوعدت بالرد، ودعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "استنزاف الجيش الإسرائيلي بكافة أشكال المقاومة الممكنة".

وفي نفس السياق أعلنت "كتائب سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أسامة ياسر صبح، أحد عناصرها، وقالت في بيان إن "أسامة ارتقى شهيداً في اشتباك مسلّح مع الجيش الإسرائيلي بجنين".