شكرا لقرائتكم خبر عن محامي يكشف عقوبة التسول الفردي والجماعي وجهات تنفيذها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المحاميبندر البشر، عن عقوبة التسول الفردي والتسول الجماعي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء قانون مكافحة التسول.

وأوضح في لقاء مع ” الإخبارية “، أن التسول الفردي تبلغ عقوبته السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال، بينما التسول في جماعات فعقوبته هي السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال.

وأكد البشر أنه في حال التكرار تضاعف العقوبة، مشيراً إلى أن هناك 3 جهات مخولة بتنفيذ العقوبة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة الداخلية والنيابة العامة.