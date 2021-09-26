شكرا لقرائتكم خبر عن محامي يكشف عقوبة التسول الفردي والجماعي وجهات تنفيذها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المحاميبندر البشر، عن عقوبة التسول الفردي والتسول الجماعي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء قانون مكافحة التسول.
وأوضح في لقاء مع ” الإخبارية “، أن التسول الفردي تبلغ عقوبته السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال، بينما التسول في جماعات فعقوبته هي السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال.
وأكد البشر أنه في حال التكرار تضاعف العقوبة، مشيراً إلى أن هناك 3 جهات مخولة بتنفيذ العقوبة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة الداخلية والنيابة العامة.
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