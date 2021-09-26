كلب يدخل موسوعة "جينيس" بأطول أذنين في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، منح كلب مملوك لسيدة أمريكية، لقب الكلب صاحب أطول أذنين في العالم.



وقالت الموسوعة إن الكلب "لو" البالغ من العمر 3 سنوات يمتلك آذانا طويلة للغاية يبلغ طول كل واحدة منهما 34 سم، بحسب موقع "بيبول".

وقالت بايج أولسن مالكة الكلب المقيمة في ولاية أوريجون إن آذان "لو" الطويلة لم تتسبب في أي مضاعفات طبية للكلب".

​وأوضحت أولسن أن الكلب الأسود اللون يحب أن يلمس الجميع أذنيه، دون أن يبدي معارضة عند قيام أي شخص بذلك.

​ولفتت إلى أن كلبها حصل على العديد من الجوائز خلال مسابقات الكلاب التي تم تنظيمها في الولايات المتحدة.