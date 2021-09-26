نصائح ذهبية لشراء مرتبة سرير الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

قالت جمعية "مزيد من الأمان للأطفال" إنه ينبغي على الوالدين مراعاة بعض النقاط المهمة عند شراء مرتبة لسرير الأطفال، وذلك كي ينعم الأطفال بنوم هانيء ومريح مع الحفاظ على سلامتهم أثناء النوم.



وأوضحت الجمعية الألمانية أن المرتبة ينبغي ألا تكون طرية للغاية، كي لا "تغطس" رأس الطفل ويتعرض لخطر الاختناق. وينبغي أن تسمح المرتبة بتدوير الهواء بشكل مثالي، لذا لا يجوز استخدام أغطية حماية من الرطوبة غير منفذة للهواء.

ومن المهم أيضاً ألا تنبعث من المرتبة رائحة نفاذة، والتي قد تشير إلى احتوائها على مواد ضارة بالصحة.

وتعد الحافة الثابتة مثالية للحيلولة دون انحصار الأقدام بين قضبان السرير والمرتبة. كما ينبغي أن تشتمل المرتبة على علامات اختبار السلامة، على سبيل المثال علامة GS.

ومن المثالي تجربة المرتبة قبل الشراء، وذلك بوضع الطفل عليها والتأكد من شعوره بالراحة أثناء النوم.