نقالة مرضى قابلة للنفخ تقلل احتمال الإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

تم تصميم النقالة القابلة للنفخ من قبل المصمم يوشين وو لحالات الطوارئ بهدف تقليل آثار الإصابات الناجمة عن الذعر التي يسببها الطاقم الطبي أو المريض.



ويمكن أن تؤدي حالات الإنقاذ التي تهدد الحياة إلى الذعر لدى أي شخص، حتى المسعفين. وعندما يواجه المسعفون والممرضات والأطباء حالات خطيرة، فإن الذعر الذي يصاحب ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإصابات الموجودة مسبقًا أو الأسوأ من ذلك، أن يؤدي إلى إصابات جديدة.

وفي محاولة لتجنب هذه الأخطاء القاتلة في بعض الأحيان، طور المصمم الطالب المقيم في تايوان يوشين وو نقالة قابلة للنفخ تأتي مزودة بأدوات ومعدات طبية تضمن نجاح مهمة الإنقاذ.

وتتميز النقالة بتصميم مشابه لعوامات المسبح، مع وسائد تثبيت إضافية تحافظ على المريض في مكانه. وتأتي هذه النقالة القابلة للنفخ أيضًا مع مجموعة أدوات مدمجة وملحقات طبية لرجال الإنقاذ لاستخدامها على المريض قبل وأثناء نقله إلى المستشفى.

ونظرًا لأن نقالة وو القابلة للنفخ تأتي مع أدوات إنقاذ مدمجة وأجهزة سريرية، فإن المساعدة الطبية المقدمة للمريض ستكون منهجية ومثالية للمواقع ذات الازدحام الشديد ومناطق الترفيه المجتمعية. وتأتي النقالة القابلة للنفخ مليئة بالتعليمات بحيث يمكن للمهنيين الصحيين مثل رجال الإنقاذ والمشرفين في الموقع استخدام النقالة بسهولة كلما لزم الأمر.

النقالة خفيفة الوزن ومحمولة حسب التصميم، ويمكن استخدام النقالة القابلة للنفخ في العديد من ظروف الإنقاذ المختلفة، من مهام إنقاذ المياه إلى حالات الطوارئ في النقل الجوي. وتم الاعتراف بالنقالة من قبل جوائز غولدن بن ديزاين للابتكارات في المجال الطبي، وهي مجهزة بالفعل بالعديد من الأدوات الطبية للاستخدام أثناء أزمات الطوارئ، بحيث يحصل المرضى على الرعاية الأولية اللازمة، بحسب موقع يانكو ديزاين.