هكذا تسيطر على هرمون الجوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

قال المركز الاتحادي للتغذية إنه يمكن مواجهة زيادة الوزن من خلال السيطرة على هرمون الجوع المعروف باسم "جريلين".



وأوضح المركز أن هرمون الجوع "جريلين" هو هرمون استقلابي يتم إنتاجه في بطانة المعدة والبنكرياس، وهو يحفز الشهية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ويتم إفراز هرمون "جريلين" بكثرة عند التعرض للتوتر النفسي أو قلة النوم أو عدم تناول الطعام لوقت طويل، كما أنه يُزيد من الرغبة في تناول الوجبات السريعة والحلويات، وفي الوقت نفسه يؤخر الشعور الطبيعي بالشبع.

الرياضة والطعام الصحي

ويمكن السيطرة على هرمون "جريلين" من خلال تناول الطعام الصحي بانتظام، حيث يسهم ذلك في الحفاظ على توازن هرمون الجوع ونسبة السكر بالدم، ما يحد من نوبات الجوع الشديد.

ولهذا الغرض، ينبغي تناول وجبات رئيسية غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، مع تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم كالزبادي. كما ينبغي أيضاً عدم اتباع حمية غذائية قاسية، نظراً لأنها تؤدي إلى حدوث خلل بعملية الأيض، ومن ثم زيادة إفراز هرمون "جريلين".

ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، نظرا لأنها تحارب التوتر النفسي، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية المؤدية لإفراز هرمون "جريلين". وينطبق ذلك أيضاً على أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن 6 ساعات ليلا.