كيف تغسلين اللحاف في المنزل دون غسالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

شارك عشاق التنظيف كيفية تنظيف اللحف في المنزل دون استخدام الغسالة.



وفي إحدى المجموعات، سألت إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تنظيف لحافها بحجم كبير دون استخدام غسالة. وقالت شل هارتي، إحدى مستخدمي فيسبوك "كيف تغسل السيدات اللحاف بالحجم الملكي"؟

وانهالت التعليقات على المنشور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أحد الاقتراحات الأكثر شيوعًا هو استخدام الحمام. وقالت سوزان ستودلي "ضعي لحافك ذو الحجم الملكي في الحمام وانفعيه في مسحوق الغسيل لمدة 48 ساعة ثم اشطفيه".

وقالت جوان ليزلي باري "أنا أنقع لحافي في الحمام ثم أضعه في دورة كاملة في الغسالة. و نظرًا لأنه يكون مبللاً بالماء، فهو يدخل في أسطوانة الغسالة بشكل أسهل ويدور جيدًا حتى يجف في يوم أو يومين على الحبل".

وتضمنت الاقتراحات الأخرى بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية وضع اللحاف في الشمس أو رشه بخرطوم. وقالت كيرلي جين " تركه في الشمس لبضع ساعات يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة".

وردت داني سيوبهان "في الطقس الأكثر دفئًا، أعلق اللحاف على حبل الغسيل وأرشه بمزيج من سائل الغسيل والماء، ثم افركه بفرشاة واشطفه بالخرطوم ثم اتركه حتى يجف".

وحذرت مستخدمات مواقع التواصل من غسل اللحاف في الغسالة، وقالت إحداهن "الغسالة تقوم بتمزيق اللحاف لذلك احذري من وضع لحافك في الغسالة". وقالت أخرى "الأمر لا يستحق المخاطرة، اذهبي إلى محل الغسيل، أو إذا كنت تعرفين أحداً لديه غسالة ذات سعة 9 كيلوغرام أو أكثر فاطلبي منه أن يغسل لك اللحاف في غسالته".