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ما الذي يمكن توقعه في حدث غوغل هذا الخريف؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما الذي يمكن توقعه في حدث غوغل هذا الخريف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

بعد أن أطلقت آبل سلسلة هواتفها الجديدة من آيفون 14، تتجه الأنظار الآن إلى حدث “غوغل” هذا الخريف الذي يُتوقع أن يطلق سلسلة بيكسل 6 قريباً.

وتقول بعض المصادر، إنه على الرغم من أن غوغل ستقيم حدث الخريف الخاص بها في الخامس من أكتوبر القادم، فإن موعد إطلاق سلسلة بيكسل 6 قد يكون في النصف الأخير من أكتوبر.

أهم التوقعات حول أجهزة بيكسل 6
كشفت غوغل مسبقاً عن الشكل الذي ستبدو عليه هواتف بيكسل 6 الجديدة، بما في ذلك التصميم الجديد ووحدات الكاميرا الأكبر حجماً، وشريحة “سينسور” الجديدة من غوغل التي تعمل على تشغيل الهواتف.

وأشارت الشائعات إلى أن هاتف بيكسل 6 العادي يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، في حين أن جهاز بيكسل 6 برو، يمكن أن يحتوي على كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل أيضًا.

يظهر لنا مقطع فيديو حديث أيضًا أول نظرة على ما يبدو كنموذج أولي لهاتف بيكسل 6 برو، من جميع الزوايا. يسلط مقطع الفيديو الضوء على الحواف الرقيقة للهاتف والفتحات فيه. 


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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