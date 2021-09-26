أمازون تعتزم إطلاق جيل جديد من المتاجر المليئة بتكنولوجيا "كيو آر كود"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة تعتزم إضافة الكثير من التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية إلى متاجرها.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن الشركة العملاقة تبحث عن طرق دمج خبرات التسوق عبر الإنترنت مع المتاجر الحقيقية. ومن المنتظر أن تتيح التجهيزات المنتظرة للعملاء إمكانية طلب الملابس لتجربتها باستخدام تكنولوجيا "كيو آر كود" على سبيل المثال. كما يمكنهم استخدام شاشة تعمل باللمس والتي سترشح للعميل أشياء أخرى لتجربتها.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أمازون يمكن ان تستخدم الإنسان الآلي والأنواع الأخرى من أنظمة التشغيل الذاتي في المتاجر، رغم أن صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن أمازون لم تنته من وضع خطط هذا التطوير.

من ناحيته، رفض متحدث باسم أمازون التعليق على هذه الأنباء. وقال في رسالة بريد إلكتروني لموقع سي نت دوت كوم "كجزء من سياسة الشركة، لا نعلق على شائعات ولا تكهنات".

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت في أغسطس (آب) الماضي عن اعتزام أمازون فتح متاجر افي ولايتي أوهايو وكاليفورنيا لبيع أشياء مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية.