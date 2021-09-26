شاومي تطلق بروجيكتور لا يحتاج لنصبه خلف الجمهور أو تركيبه في السقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أطلقت شركة شاومي البروجيكتور Fengmi R1 الجديد من فئة الموديلات "قصيرة المسافة للغاية"، والتي تتيح إمكانية عرض صورة كبيرة للغاية مع نصب الجهاز على مسافة قصيرة من الشاشة بواسطة عدسات خاصة، وبالتالي لا يلزم نصب الجهاز خلف الجمهور أو تركيبه في السقف على غرار الموديلات التقليدية الأخرى.



وأوضحت الشركة الصينية أن البروجيكتور الجديد يتيح عرض الصورة بقياس حتى 200 بوصة مع نسبة إسقاط 0.33:1، وتبلغ درجة سطوع مصدر الإضاءة 1600 لومن ANSI، وبالتالي فإنه يمكن استعمال الجهاز في الغرف ذات الإضاءة المعتدلة.

ويتيح البروجيكتور الجديد عرض المحتويات بدقة 4K، ولكنه يمتاز بدقة أصلية تبلغ 1920× 1080 فقط، وتبلغ نسبة التباين 3000:1 مع تغطية نطاق الألوان Rec. 709 بنسبة تصل إلى 110%.

ويشتمل البروجيكتور على اثنين من منافذ HDMI 2.0b ومنفذ USB 2.0 ومنفذ إيثرنت ومنفذ صوت، كما أنه يدعم تقنية Miracast وDLNA ونظام التشغيل "آي أو إس"، وينبض بداخله معالج MT9669 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية DDR4 سعة 16 جيجابايت مع دعم شبكة الواي فاي في نطاق التردد 5 غيغاهرتز.

وقد قامت الشركة الصينية بتثبيت نظام التشغيل FenOS، والذي يعتبر نسخة مطورة من نظام غوغل أندرويد مع سماعتين بقدرة 10 وات ودعم نظام DTS-HD ونظام دولبي Audio.