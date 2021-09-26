شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمازون تطلق أول قارئ كتب إلكترونية "كيندل" يدعم وظيفة الشحن اللاسلكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة أمازون الجيل الجديد من قارئ الكتب الإلكترونية Kindle الشهير، يتضمن 3 موديلات، هي كالتالي (Kindle Paperwhite وKindle Paperwhite Signature Edition ولأول مرة للأطفال Kindle Paperwhite Kids).

ويأتي الجيل الجديد من جهاز Kindle Paperwhite بشاشة أكبر من موديل الجيل العاشر مع مصباح أمامي ودرجة حرارة ألوان يمكن ضبطها وفترة تشغيل للبطارية تصل إلى 10 أسابيع.

ويأتي الجهاز بشاشة قياس 6.8 بوصة بحواف نحيفة 10.2 ملم وتصميم نحيف للغاية، وتعمل الشاشة بدقة وضوح 300 بيكسل في البوصة المربعة وتمنع تأثير الانعكاسات.

وتظهر النصوص على الشاشة بشكل واضح للغاية وتتيح القراءة مثل الورق المطبوع، ويأتي جهاز أمازون الجديد بشاشة أكثر سطوعاً بنسبة 10% مع إمكانية ضبط درجة حرارة الألوان وكذلك الوضع المعتم الأبيض على الأسود.

ويمتاز الجهاز بفئة الحماية IPx8، وبالتالي يمكنه تحمل حوادث السقوط في المياه، ويزخر بمساحة ذاكرة 8 غيغابايت.

ويمتاز قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite Signature Edition بمستشعر ضوء لمواءمة الإضاءة تلقائيا حسب ظروف الإضاءة المحيطة، كما أنه أول جهاز Kindle يدعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

وتصل المساحة التخزينية داخله إلى 32 غيغابايت لاستيعاب آلاف الكتب والعديد من الكتب المسموعة والمجلات، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C في غضون ساعتين ونصف.

أول قارئ إلكترونية للأطفال

وأعلنت شركة أمازون عن طرح أول قارئ إلكترونية للأطفال Kindle Paperwhite Kids، والذي تم تطويره لعشاق القراءة من الصغار، ويأتي مزوداً بحافظة مناسبة.