تحديث أندرويد يتيح التحكم في الهاتف الذكي والتواصل معه بإيماءات الوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، بما في ذلك إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه. .



كما طرحت الشركة تحديثا لتطبيق لوك أوت والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في العالم الطبيعي.

يسمى التحديث الأول لنظام التشغيل أندرويد "كاميرا سويتشس" ويتيح رصد إيماءات الوجه باستخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يمينا والنظر يسارا والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه. كما يمكنه تخصيص الإيماءات لتنفيذ مهام معينة مثل فتح التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الأساسية أو وقف تشغيل خاصية الإيماءات.

يذكر أن خاصية كاميرا سويتشس هي تحديث لخاصية سويتش أكسيس التي تمت إضافتها إلى نظام التشغيل أندرويد عام 2015، وتتيح للمستخدمين من ذوي المهارات المحدودة تصفح أجهزتهم بسهولة باستخدام أزرار قابلة للتعديل تسمى المفاتيح الطبيعية.

والآن فإنه مع خاصية كاميرا سويتشس، يمكن للمستخدمين مسح واختيار البنود الموجودة على هواتفهم دون استخدام أيديهم ولا أصواتهم. ويمكن استخدام هذه الخاصية إلى جانب المفاتيح التقليدية في الهاتف.