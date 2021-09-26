شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «سكني» بشأن إعادة مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج “سكني” أن مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن تم تعليقها في وقت سابق.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لمنصة سكني، على عدد من الاستفسارات بعد تداول أخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادتها ورفعها إلى 160 ألفاً بدلاً من 140.

حيث أوضح “سكني” أنه في حال حدثت مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر قنوات ومنصات وزارة الإسكان الرسمية، وأن الدعم بقرض 500 ألف لكل المنتجات السكنية مستمر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إيقاف مبادرة دعم العسكريين وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ 11/ 5/ 2020، وأوضحت أنه من سبق له إبرام العقد قبل التاريخ المذكور لا يشمله الإيقاف.