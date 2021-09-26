مقتل وإصابة العشرات إثر معارك عنيفة بين أنصار الله والجيش اليمني في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجمات مكثفة متزامنة مسنودة بغطاء جوي عبر طائرات مُسيرة وقصف مدفعي وصاروخي، على مواقع تمركز للجيش اليمني والقبليين الموالين له في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية من محافظة مأرب.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

وأوضح أن قتالاً عنيفاً دار بين الجانبين في المنطقة الفاصلة بين مديرية حَريب والجوبة جنوبي مأرب، بعد هدوء نسبي، إذ نفذت "أنصار الله" هجمات متعددة المحاور تمكنت من خلالها الجماعة تحقيق اختراق ميداني جديد عقب أيام من تبادل السيطرة على مرتفعات تبعد عن مركز محافظة مدينة مأرب نحو 40 كم.

وذكر أن معارك أخرى شهدتها جبهة الكَسّارة شمال غربي مأرب، إثر محاولات تقدم لـ "أنصار الله" تصدى لها الجيش اليمني.

وأفاد بأن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات استهدفت تحركات وتعزيزات لـ "أنصار الله" جنوب وغربي مأرب تركزت على مديرية حَريب في الأطراف الجنوبية الشرقية من مدينة مأرب، ألحقت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجماعة.

ووفقاً للمصدر، أسفرت معارك الساعات الماضية عن مقتل 27 من جماعة "أنصار الله" و14 من الجيش اليمني والقبليين الموالين له، فيما أصيب العشرات من الطرفين.

يذكر أن القتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن عبر سبوتنيك.