التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في الأجواء اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف العربي أنه تمكن من تدمير الطائرة التي أطلقتها "مليشيات الحوثي باتجاه السعودية".

​وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار عام 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله"، أواخر 2014.

فيي المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.