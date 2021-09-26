شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تبدأ ربط مخالفات المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بدأت ربط المخالفات “المسجلة على المقاولين” بنظام التصنيف الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن هذا الربط يؤثر على درجات تصنيف المقاولين، وكذلك إصدار الرخص البديلة. وأشارت إلى أنه يمكن للمقاول أن يتحقق من المخالفات المرصودة على منشآته وتصحيح وضع مخالفته عبرالرابط.

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