شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
وأوضح التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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