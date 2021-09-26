شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1443هـ.. الشروط وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

طريقة التقديم

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبرالرابط الإلكتروني، علماً بأن التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من يوم الاثنين 20/2/1443هـ الموافق 27/9/2021م، وآخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 22/3/1443هـ الموافق 28/10/2021م.

مؤهل علمي شرعي

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك، وأن يكون قد أتم أخذ الجرعتين من لقاح كورونا مرفقاً ما يثبت ذلك عبر تطبيق “توكلنا”.

تعبئة نموذج طلب الترشيح

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في المرشح ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، ويتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني وسيكون تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لانجلاء ظروف جائحة كورونا بإذن الله.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمامة في رمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من معالي الوزير ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشياً مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي. ​