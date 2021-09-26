إيران والعراق تتفقان على متابعة تحويل الأموال الإيرانية المجمدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الأحد، بأن أمير عبداللهيان قد صرح بذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأكدت الوكالة أن عبداللهيان بحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية، واتفقا على متابعة قضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في العراق، وضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن، فيما ناقش الجانبان الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماع، واتفقا على متابعة القضايا المتصلة بصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

وصرحت الحكومة الإيرانية في وقت سابق بأن لديها 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن هناك تقارير مختلفة حول حجم الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن الحكومة العراقية مدينة لها بمبلغ 5 مليارات دولار، مقابل تصدير الغاز، وأنه سيتعين عليها دفع مليار دولار، مقابل التأخير في سداد ديونها أيضاً.

وبموجب العقوبات الأمريكية، يودع العراق الأموال مقابل الغاز الذي يتم استيراده من إيران إلى حساب في البنك التجاري العراقي، وايران قادرة فقط على شراء البضائع الإنسانية كالغذاء والدواء من العراق نفسه.

وأدت قضية ديون العراق لإيران إلى زيارة عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إلى بغداد مرتين في الأشهر الأخيرة لإيجاد طريقة لتسوية تلك الديون.

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