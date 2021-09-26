وزير خارجية الجزائر يبحث مع غوتيريش أزمة الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76 بنيويورك، اليوم الأحد.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الحلول السلمية للأزمات، في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء.

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كما تناول اللقاء، التحديات التي تواجهها تسوية الأزمة فيالصحراء الغربية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسبل تفعيل جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.

ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته.