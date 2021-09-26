مقتل 3 من أبناء القبائل العربية خلال إنزال جوي للقوات الأمريكية شرق سورية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، دوت أصوات انفجارات متتالية وإطلاق نار كثيف على أطراف حي (الشبكة) ببلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك تزامنا مع تحليق للطيران المروحي والحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

وأكدت المصادر أن إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، أسفر عن مقتل 3 أشخاص في أحد المنازل القريبة من ضفة نهر الفرات.

وتابع المصدر: "كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين لها باعتقال عدد من أبناء القبائل العربية في البلدة واقتادتهم لجهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال".

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية لـ سبوتنيك أن قياديا في تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، يدعى "عبد الكريم العويد"، تعرض صباح اليوم لمحاولة اغتيال في بلدة (أبوحمام) بريف دير الزور الشرقي من قبل مجهولين.

وقالت المصادر: إن محاولة اغتيال (العويد)، وهو قائد (فوج عسكري) تابع لتنظيم "قسد" في المنطقة، هي الثانية التي تستهدفه خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن أن محاولة الاغتيال الجديدة لم تنجح.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا قسد في ريف دير الزور الشرقي عودة لعملية الاغتيال والخطف واستهداف لعناصر قوات قسد في المنطقة مما ادى الى تكثيف عمليات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال الامريكي والعناصر الموالية له لأبناء القبائل العربية في المنطقة للحد من هذه العمليات وايقافها.