شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة متهور كاد أن يدهس رجل مرور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول، أظهر قائد مركبة متهور كاد أن يصدم رجل مرور.
وظهر في الفيديو قائد المركبة وهو يهرب من رجل المرور بعد أن طلب من أن يتوقف حيث كاد أن يتسبب في حادث.
وأكدت الإدارة العامة للمرور، على أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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