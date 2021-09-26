شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية»: استمرار إيقاف عمل المقاصف تزامنا مع بدء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) استمرار إيقاف أعمال المقاصف المدرسية والكافتيريات ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية للعودة الآمنة للدراسة، وذلك بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

جاء ذلك خلال التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية للمدارس لشهر سبتمبر الجاري وسيستمر السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول مع توجيه الطالب بإحضار الأطعمة من المنزل، وحث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى، مع إمكانية السماح للمتعهد بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع علب المياه وبعض الأطعمة المغلقة والمعقمة قبل انتهاء الحصة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية من المعلم لضمان تحقيق التباعد الجسدي وعدم مشاركة الوجبات، وفقا لعكاظ.

من جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد أولى اختبارات الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام خلال العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.