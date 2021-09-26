نصائح لا تعرفها لمواجهة جفاف العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن جفاف العين يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).



ويأتي ذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم في هذه المرحلة كتراجع إفراز هرمون الأنوثة "الأستروجين".

أعراض جفاف العين

وأوضحت الرابطة أن أعراض جفاف العين تتمثل في:

الاحمرار.

الحكة.

الحرقان.

زيادة إفرازات الدموع.

الشعور بوجود جسم غريب في العين.

طرق الوقاية من جفاف العين

ويمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات العين المرطبة، مع مراعاة أن تكون خالية من المواد الحافظة. كما ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يوميا.

ويراعى أيضا حماية العين من أشعة الشمس المباشرة من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الغرف المعبأة بدخان السجائر، فضلا عن تجنب التيارات الهوائية وعدم توجيه هواء المكيف إلى الوجه مباشرة.

وفي حالة الأعراض الشديدة أو تدهورها يجب حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه المتاعب قد ترجع حينئذ إلى عدوى بكتيرية.