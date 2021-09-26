الصين.. فقدان 10 أشخاص في انهيار طيني بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين بأنه تم إنقاذ 4 أشخاص، حتى صباح الأحد، بينما لا يزال أكثر من 10 آخرين مفقودين، بعدما وقع انهيار طيني ناتج عن الأمطار الغزيرة بالمقاطعة، السبت.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مقر إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الأشخاص الأربعة كانوا داخل ملجأ مؤقت لموقع بناء عندما وقع الانهيار.

وأرسلت المقاطعة أكثر من 100 شخص من مدن مختلفة إلى المنطقة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، بعد الإبلاغ عن فقدان أكثر من 10 أشخاص.