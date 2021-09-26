شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا كشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

على الرغم من الوعود التي قطعتها شركة أبل على نفسها عند طرحها تليفونها الجديد آيفون 13 إلا أن اختبارا كشف غير ذلك.



وكشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة عن نتائج خاصة بطول فترة شحن العديد من هواتف آيفون 13 .

ومع بدء طرح هواتف "آيفون 13" الجديدة في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن، كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن اختبار قدرات الشحن الخاصة بالهواتف.

وأظهر الاختبار أن هواتف "آيفون"، تحتاج نحو ساعة ونصف حتى تشحن بصورة كاملة من صفر إلى 100%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عما أعلنت عنه شركة "أبل" عند إطلاق هواتفها.

وتظهر القراءات الرسمية أن هاتف "آيفون 13 برو" يحتاج إلى 25 دقيقة فقط، بفضل الشواحن الجديدة التي وفرتها الشركة الأمريكية.

وتتمتع في المقابل هواتف "آيفون 13 برو ماكس" ببطارية أقوى بقدرة تصل سعتها إلى 4373 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله يحتاج إلى 86 دقيقة للشحن الكامل، ولكن بالاختبار وجد أنها تحتاج

إلى 89 دقيقة للشحن الكامل.

وكان الأسوأ من ذلك أن هاتف "آيفون 13" يحتاج بدوره إلى 108 دقيقة من أجل الشحن الكامل، رغم أن سعة بطاريته أقل تصل إلى 3240 ميللي أمبير في الساعة.

وفي المقابل كشف الاختبار أن هواتف "آيفون 13 ميني" يحتاج إلى 87 دقيقة للشحن الكامل، رغم أن بطاريته 2438 ميللي أمبير في الساعة.

ويظهر منذ هذا الاختبار أن "أبل" لم تقم بترقية فعلية في سرعات الشحن الكامل لعائلة هواتف "آيفون 13" الجديدة.

مشكلات آيفون 13 لا تتوقف على طول مدة الشحن فقط ولكن بحسب خبراء التكنولوجيا فإن تصميم هاتف iPhone 13 Pro Max، قريب بنسبة كبيرة من تصميم آيفون 12 بر ماكس، ولم يحصل الهاتف على

تغيير كلي في الشكل، والتعديل الملاحظ في الهاتف هو حصوله على "تصغير النوتش"، بنسبة 20%، إلا أنه يبدو كبيرا بعض الشيء.

يبلغ وزن هاتف آيفون 13 برو ماكس نحو 240 جراما، وهو أمر يؤخذ على الهاتف، حيث إنه ثقيل بعض الشيء، كما أنه كبير الحجم، وهو ما يمثل مشكلة للبعض عند الإمساك به في اليد.

رغم أن شركة أبل نجحت في تقديم هاتف iphone 13 Pro Max بسعات تخزينية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت، وهي الأعلى في جميع الهواتف، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات كون الهاتف لا يدعم زيادة مساحة التخزين

ودعمت شركة أبل الأمريكية هاتفها آيفون 13 برو ماكس، بشريحتين اتصال من نوع (Nano Sim) و(eSIM)، وتتمثل المشكلة في الشريحة الثانية، فهي غير مدعومة في معظم شركات الاتصالات، في بعض الدول العربية وتحديدا في مصر.

هاتف iphone 13 Pro Max يحتوي على العديد من الكماليات والقدرات، إلا أن أبل وقعت في خطأ كبير، كون علبة الهاتف لا تحتوي على شاحن ولا سماعات الأذن، وهو ما يتطلب الشراء بشكل منفرد.